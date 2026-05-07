PayPayは、2025年度の通期決算を発表した。売上高は3806億6200万円（前年度比27％増）、EBITDAは1111億3000万円を記録し、大幅な増収増益となった。 2025年度の通期売上高は、前年度の2990億7800万円から大きく増加し、3806億6200万円に達した。収益性の向上により、EBITDAは前年度比で89％増となる1111億3000万円へと伸長した。通期の純利益は1178億1000万円が計上された。売上のうち、決済セグメント（PayPay・クレカで