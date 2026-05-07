PayPayは、2025年度の通期決算を発表した。売上高は3806億6200万円（前年度比27％増）、EBITDAは1111億3000万円を記録し、大幅な増収増益となった。

2025年度の通期売上高は、前年度の2990億7800万円から大きく増加し、3806億6200万円に達した。収益性の向上により、EBITDAは前年度比で89％増となる1111億3000万円へと伸長した。通期の純利益は1178億1000万円が計上された。売上のうち、決済セグメント（PayPay・クレカでの支払い）は25％増の3112億円、資産運用や銀行など金融サービスセグメントは35％増の724億円となった。

第4四半期単体（2026年1月～3月）の業績は、売上高が1021億8400万円（前年同期比30％増）、EBITDAが285億9300万円となった。同期間の四半期純利益は144億7300万円を記録した。

ユーザー基盤も着実な成長を見せた。月間取引ユーザー数は4097万人に到達し、前年度の3723万人から拡大した。eKYC（本人確認）の完了ユーザー数は4000万人を突破し、PayPay登録ユーザー数の7300万人の半数を占める。

グループ全体の取扱高は、前年度の15兆6800億円から19兆3600億円へと拡大した。そのうちPayPay残高での取扱高は10兆8400億円を記録した。また、PayPayクレジットでの取扱高4兆6400億円に達した。

同社は、2026年度の業績予想も公表。売上高は4540億～4620億円、EBITDAは1345億～1405億円と、さらなる増収増益の継続を見込んでいる。