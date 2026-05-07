レイズ戦での8回の守備で超美技ブルージェイズの岡本和真内野手が見せた“超美技”は敵軍放送局をも唸らせた。6日（日本時間7日）に本拠地でのレイズ戦で、三塁線を襲った強烈な打球に対し、超美技を披露した。これにはレイズの地元放送局の実況も「ワオ……」と呆気にとられていた。驚愕のプレーは、8回無死一塁の場面で飛び出した。レイズのジュニア・カミネロ内野手が放った三塁線への鋭い当たりに対し、岡本は素早く反応し