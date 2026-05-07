インスタグラムのストーリーズ機能で紹介ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で最新のデコピン画像を投稿した。写真では“上目遣い”でカメラに目線を向けていた。公開された写真は愛犬のデコピンが2本足で大谷と思われる撮影者の足にすがりついているアングル。何かを「おねだり」しているかのような、かわいらしいカメラ目線を向けていた。大谷はこの日、敵地