東京Vは川崎に0-1で敗れた5月6日のJ1百年構想リーグ第15節、ホームに東京ヴェルディを迎えた川崎は、MF脇坂泰斗のゴールで勝利を挙げて連敗を2で止めた。前半は試合を優勢に進めたもののゴールを決められず。後半に入ると東京Vに攻め込まれたなか、少ないチャンスをモノにした。ゴールを決めた脇坂は、シュートがネットを揺らすのを確認すると、ものすごい勢いでゴール裏のサポーターの前まで駆けて行って雄叫びをあげた。「（