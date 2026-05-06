[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 町田 2-0 横浜FM Gスタ]J1百年構想リーグEAST第15節が6日に開催され、3位FC町田ゼルビアは本拠地で8位横浜F・マリノスに2-0で勝利した。町田にとってはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を準優勝で終えた後、初のホームゲーム。前回対戦となる開幕戦(○3-2)に続く勝利を目指し、横浜FMを町田GIONスタジアムに迎えた。前半をスコアレスで折り返した町田は、後半9分に均衡を破る。右サイ