大分県竹田市の久住山で5日、87歳の男性が遭難しましたが、無事救助されました。 【写真を見る】久住山で遭難した男性弁護士（87）無事救助車は火災被害に遭う大分 5日午後7時半過ぎ、竹田市の久住山で「山頂付近で別れたあと、連絡が取れなくなった」と一緒に登っていた80代の男性から警察に通報がありました。 遭難したのは東京に住む弁護士の男性（87）で、5日は午前8時から赤川登山口から久住山に登っていました。