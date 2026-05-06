「ナンバー読み取り式」駐車場が増えているワケ 「料金踏み倒し」への対策は？商業施設や街中の駐車場で近年、駐車券やフラップ板を使わない「ナンバー読み取り式」の駐車場が広がりを見せています。従来の方式と何が違うのでしょうか。その仕組みとメリット、そして懸念される料金未払い問題への対応策を解説します。ナンバー読み取り式駐車場は、出入口に設置されたカメラがナンバープレートの全桁を読み取り、デジタル