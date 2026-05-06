「ナンバー読み取り式」駐車場が増えているワケ 「料金踏み倒し」への対策は？

商業施設や街中の駐車場で近年、駐車券やフラップ板を使わない「ナンバー読み取り式」の駐車場が広がりを見せています。



従来の方式と何が違うのでしょうか。その仕組みとメリット、そして懸念される料金未払い問題への対応策を解説します。

ナンバー読み取り式駐車場は、出入口に設置されたカメラがナンバープレートの全桁を読み取り、デジタルで管理する仕組みです。

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読み取った情報は精算機に送信され、自動的に課金が始まります。利用者は精算時にナンバー4桁を入力するとクルマの情報が表示され、支払いを完了することで出庫できます。

そして出口でも再度ナンバーを照合し、精算済みかどうかを確認する流れになっています。

この方式の最大の特長は、大型設備が不要な点です。

従来の駐車券方式では、入口の発券機に正確にクルマを寄せ、窓を開けて駐車券を受け取る必要があり、雨天時や運転に不慣れなドライバーにとって大きな負担でした。

左ハンドルの輸入車の場合、助手席に同乗者がいないときには一度降車して操作しなければならない場面もあります。

さらに、せっかく取った駐車券をなくしてしまったり、商業施設での割引処理を忘れたりするリスクも伴います。

いっぽうのフラップ板式でも、段差によるクルマへのダメージや、車高の低いスポーツカーが入庫できないといった問題がありました。

ナンバー読み取り式ではこうした設備がないため、利用者・管理者の双方にとってリスクが軽減されます。

駐車場の管理者側にも大きなメリットがあります。

敷地内での接触事故や出口付近での渋滞に起因するクレーム、機器のメンテナンスコストなどの課題が解消されます。

さらに、無料開放している施設で問題となっていた「店舗を利用しない人による無断駐車」の防止にも効果を発揮します。

ナンバーを自動で読み取ることで、駐車と同時に課金が始まるため、駐車場の回転率や売上の向上にもつながるといいます。

加えて、防犯面での活用も注目されています。

ナンバー読み取り式を導入している大手スーパーの中には、窃盗犯や広域窃盗団のクルマ情報をあらかじめシステムに登録し、エリア内の店舗間で情報を共有しているケースもあります。

「ブラックリスト」に該当するクルマが入庫した際には即座に通知が届く仕組みで、連続窃盗犯の検挙や、店内防犯カメラの映像と組み合わせた証拠提供により逮捕につながった実績もあるといいます。

メリットしかないように感じられるナンバー読み取り式駐車場ですが、物理的な障壁がないことから、精算をせずに出庫できてしまうという懸念も考えられるでしょう。

従来のフラップ式やゲート式は、「性悪説」を前提とし、料金を支払わなければクルマを物理的に出庫させない仕組みでした。

これに対してナンバー読み取り式は、利用者が自主的に支払うだろうという「性善説」に基づいており、管理側にとっての最大のデメリットといえます。

ただし、実はこの最大のデメリットには対策が整備されているのです。

未払い情報はデータベース化されており、別の駐車場の精算機でも「未払いのクルマ」として警告や請求が表示される仕組みになっています。

悪質な場合は、累積データをもとに警察への通報や刑事事件としての立件も可能だといいます。

また、うっかり精算を忘れた場合でも、後からアプリで支払いに対応している駐車場もあり、一部のサービス提供会社によると99%の利用者から料金を回収できているとしています。

いっぽう、利用者側にはひとつだけデメリットが残っています。それが「停めたクルマのナンバープレート」を覚えておかなければならないということです。

精算時にナンバーを入力する必要があるため、レンタカーや社用車、代車など、自分の所有物ではないクルマ以外を運転している場合は、確認の手間が生じます。

ただし、先出のようにアプリを使った車内精算や、駐車時にスマートフォンでクルマを撮影しておくといった対応策で解消できる場合がほとんどです。

※ ※ ※

ナンバー読み取り式駐車場は、利用者の利便性向上と駐車場管理の効率化を両立しながら、防犯や無断駐車対策としての機能も備えた新しい駐車場の形です。

スムーズな入出庫は渋滞やアイドリングの削減につながり、CO2排出量の抑制や、駐車券の廃止による紙資源の節約にも寄与します。

今後、こうした駐車場がさらに普及していくかどうか、引き続き注目されます。