自動車の車内操作は大型タッチスクリーンに集約される傾向がありますが、エアコンや音量調整など頻繁に使う機能まで画面内メニューに入ると運転中に操作しにくいという問題があります。メルセデス・ベンツは今後も大型スクリーンを搭載しつつ、直接操作したい重要な機能には物理ボタンを戻す方針を示しています。Mercedes to reintroduce buttons - but stick with big screens | Autocarhttps://www.autocar.co.uk/car-news/techn