三森が4回に辻から左前打→二盗→三盗→度会の中前適時打で生還■DeNA 11ー8 広島（4日・横浜）DeNAは4日、横浜スタジアムで行われた広島戦に11-8で勝利し、勝率を5割に戻した。初回に4点を奪われる展開も、大逆転勝ち。16安打11得点と大味な試合の中で、「1番・中堅」で出場した三森大貴内野手の“足”が光った。2回に4点を追いつき、3回に勝又と蝦名の連続適時打で2点を勝ち越した。そして4回だった。先頭の三森が左前打で出