取手リトルシニア・石崎学監督が語る「レギュラー奪取の法則」中学硬式野球の強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、選手が次のステージの高校や大学でレギュラーを勝ち取るには、「守備力」が重要と語る。その哲学は徹底しており、平日の練習ではポジションを問わず、全選手に内野ノックを受けさせている。石崎監督が守備を重視する背景には、長年の指導経験から導き出された「レギュラー獲得の現実」がある。「高校