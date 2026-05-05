取手リトルシニア・石崎学監督が語る「レギュラー奪取の法則」

中学硬式野球の強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、選手が次のステージの高校や大学でレギュラーを勝ち取るには、「守備力」が重要と語る。その哲学は徹底しており、平日の練習ではポジションを問わず、全選手に内野ノックを受けさせている。

石崎監督が守備を重視する背景には、長年の指導経験から導き出された「レギュラー獲得の現実」がある。「高校以上では、打てるけれど守れないという選手が、後に守備が上達してレギュラーに定着したというケースはあまり見られません」。

さらに、こう説明する。「守備で信頼を得て出場機会を掴んだ選手が、体が成長して力が付くにつれ、下位打線から1番や2番、さらには主軸へと昇格していくケースは非常に多いのです」。つまり、守備力という最低限のベースがなければ、打撃の才能を披露する打席に立つことすら叶わないという“厳格なプロセス”の提示だ。

取手シニアでは、平日練習において「全員が内野手」という感覚でトレーニングに励む。ポジションの固定は試合前の判断に過ぎず、平時は全員が同じメニュー、同じ量、同じ質の練習をこなす。そこには4番打者も、背番号を持たない選手も区別はない。

「上のステージに行った時、外野だった選手が突然サードを任せてもらえるかもしれないし、他のポジションを打診されるかもしれない。守れる場所が多いほど、その子にとってのチャンスは確実に広がります」

守備の基礎をローテーションで全員が網羅する取手シニアのスタイルは、チーム内競争のためだけではない。すべては選手たちが先のステージで野球を続け、自らの力で可能性をこじ開けていくための準備なのだ。高校野球では今春、指名打者制度が導入されたが、守備力という「確実な武器」を手にすることが、未来のレギュラーへの近道となる。（First-Pitch編集部）