打者としては過去に6度受賞MLBの3月・4月の月間最優秀選手賞（月間MVP）が発表され、ドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグ投手部門で選ばれた。通算7度目で、自身が持つ日本勢最多の受賞回数を更新。投手部門での受賞は自身初となった。昨年に右肘の手術から復帰し、今季二刀流で開幕を迎えた大谷は、月間6本塁打を放ちながら投手としては5試合で2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87をマークした。また1913年に自責点が公式記録と