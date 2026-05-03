ここ4カード目で3度目の負け越しが決定■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地カージナルス戦に2-3で敗れて今季ワーストとなる4連敗を喫した。大谷翔平投手は4打数ノーヒットに終わり、3試合連続の快音なし。大型連休中の日本のファンから「せっかくの休みが……」と嘆きが止まらない。いったいどうしたのか。今季のドジャースはタッカーやディアスといった投打の