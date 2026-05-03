ここ4カード目で3度目の負け越しが決定

■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）

ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地カージナルス戦に2-3で敗れて今季ワーストとなる4連敗を喫した。大谷翔平投手は4打数ノーヒットに終わり、3試合連続の快音なし。大型連休中の日本のファンから「せっかくの休みが……」と嘆きが止まらない。

いったいどうしたのか。今季のドジャースはタッカーやディアスといった投打の超大物FA選手を補強し、歴代最多となる120勝も可能なのでは、との希望的観測が多かった。実際にシーズン序盤は白星を重ねたが、4月下旬に負けが込み始める。

21日（同22日）からの敵地ジャイアンツ3連戦、27日（同28日）のマーリンズ3連戦では負け越し。カージナルスとのカードもすでに負け越しが決まった。気になるのはやはり打線。この日も9回に反撃したが、4試合連続で2得点以下に終わっている。

ドジャースといえば、大谷をはじめ日本人3選手が所属し、連日のようにNHK-BSなどで試合が中継されている。ちょうど日本は大型連休まっただなかとあり、観戦しているファンも多かったが4連敗。「GW快適に試合をみせてくれないドジャース」「打線もすっかりGW中」「大谷翔平は打てないしGWが湿っぽいな」「今のドジャース、大谷が入団してから一番弱い気がする」「ドジャース負けたー 弱いわー」「観るのやめようかな」「つらいしかない」「どうしたんだドジャース」と嘆きが広がっている。（Full-Count編集部）