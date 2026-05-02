カナリオが来日1号…ロッテ小川が3安打奮闘パーソル パ・リーグ公式戦が2日、3試合行われ、オリックスは日本ハムに10-9で逆転勝利。西武はロッテに5-4で競り勝ち、ソフトバンクは楽天に5-0で完封勝利した。オリックスは打線が中盤以降に粘りを見せた。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手が3回途中6失点と崩れたが、5回に森友哉捕手の2号2ラン、6回には宗佑磨内野手の同点5号3ランで試合を振り出しに戻した。1点を追う8回に