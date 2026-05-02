NPT（核拡散防止条約）の再検討会議で、広島県知事として初めて横田知事が演説しました。米・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT再検討会議で、1日、被爆者らが核廃絶を訴えました。■日本被団協 濱住治郎 事務局長（胎内被爆者）「原爆は人間と共存できない、悪魔の兵器です。」広島県の知事として初めて横田知事も、各国政府の代表を前に演説を行いました。■広島県膻田美香知事「人類と核兵器は共存