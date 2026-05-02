ツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場【MLB】Bジェイズ ー マーリンズ（日本時間2日・マイアミ）ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、6試合ぶりとなる6号を放った。本塁打数はチームトップを誇る。5月25日（同26日）のガーディアンズ戦で放った5号ソロ以来となる一発が飛び出した。本塁打数では、日本人選手では大谷翔平投手（ドジャース）に並んだ。