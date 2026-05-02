昨年8月5日の西武戦で2ランスクイズに成功■日本ハム 5ー1 オリックス（1日・エスコンフィールド）奇策にどよめきが起きた。日本ハム・万波中正外野手が1日、本拠地でのオリックス戦でスクイズに成功した。パ・リーグ本塁打王にもかかわらず、あまりに器用な“技術”。「思わず声出たww」「上手すぎるやろ」とファンも目を丸くした。2点リードの4回1死一、三塁の好機で万波に打席が回った。前日までで両リーグ最多の8本塁打を