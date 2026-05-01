広島で400年の歴史を持つ武家茶道「上田宗箇流」の神事が行われ、上田宗篁さんが先代から17代目となる家元を継承しました。「上田宗箇流」の家元継承は、31年ぶりです。上田宗篁さんが父の宗冏さんから、17代目となる家元を受け継ぎました。■上田宗箇流・第17代家元上田 宗篁 さん「自分の命を伝統文化の継承するために使い切る覚悟を決め、これからも広島・日本・世界に武家茶道文化が、息づく活動ができるよう看脚下（か