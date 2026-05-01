サンワサプライ株式会社は、高精細な4K映像信号とUSB2.0信号を、汎用性の高いLANケーブル1本で最大100mまで延長できるDisplayPort対応KVMエクステンダー「VGA-EXKVMDPU」を5月中旬に発売予定。本製品は、工場やサーバールーム、医療現場などの「パソコン本体を離れた場所に設置したい」というニーズに最適だ。高画質なDisplayPort信号を劣化させることなく長距離伝送し、手元のコンソール（モニター・キーボード・マウス）からリア