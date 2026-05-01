クーペスタイルをまとった異色のハスラー軽自動車の世界では、実用性を重視した設計が主流ですが、そのなかでも個性的なデザインで注目を集めるモデルが存在します。スズキの「ハスラー」もそのひとつで、街乗りからアウトドアまで幅広く活躍できるキャラクターによって、多くのユーザーに支持されてきました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「ハスラー“クーペ”」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）特に現行型