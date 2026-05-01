NPB通算165本塁打の元中日・森野将彦氏が解説…スイングスピード上げるコツ野球に邁進する子どもたちにとって、打球を遠くに飛ばすことは大きな目標だ。しかし、力いっぱい振ってもなかなか飛距離が伸びず、悩む選手は多い。中日で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏が、スイングスピードを上げ、飛距離を伸ばすスイングのコツを紹介している。打球を遠くに飛ばすには、スイ