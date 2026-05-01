NPB通算165本塁打の元中日・森野将彦氏が解説…スイングスピード上げるコツ

野球に邁進する子どもたちにとって、打球を遠くに飛ばすことは大きな目標だ。しかし、力いっぱい振ってもなかなか飛距離が伸びず、悩む選手は多い。中日で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏が、スイングスピードを上げ、飛距離を伸ばすスイングのコツを紹介している。

打球を遠くに飛ばすには、スイングスピードの向上が欠かせない。森野氏は「後ろの予備動作を大きくするほど、遠くに飛びます」と説明する。ボールに当てにいこうとすると、スイングアーク（バットのヘッドが描く円弧）が小さくなってしまう。テークバックを大きく取ることで遠心力が利き、スイングスピードが上がって強い打球を飛ばせるという。

打球が上がらず遠くに飛ばせない選手は、インパクトのポイントが体に近いケースが多い。ポイントが近くなる原因として、テークバックの距離が短いことが挙げられる。距離を長く取ることでバットを長く使うことが可能になり、飛距離は伸びていく。また、ボールへのバットの入射角も重要で、どういう軌道でスイングすれば打球が上がって遠くに飛ぶのか、考えながら練習することが大切になる。

スイングの際に必要以上に力を入れてしまうと、筋肉が固まり無駄な動きにも繋がるので注意したい。振り出しから徐々に力を入れ、インパクトの時に100％の力で雑巾を絞るようなイメージを持つと良い。この動作が強い打球を生み出すポイントとなる。

ただ、絞ろうと意識しすぎて腕や体全体が動いてしまうのは良くない。インパクトを迎える時に前腕や手首の角度を変えないようにスイングすることも重要だ。この動作を習得できれば、打球の飛距離は伸びていくはずだ。（First-Pitch編集部）