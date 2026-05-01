4月29日にマリオが始球式を行った日本野球機構（NPB）の12球団は、「スーパーマリオブラザース」発売40周年を記念したコラボ企画を展開。4月29日にはZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-楽天で、キャラクターのマリオが始球式に登場。まさかの“豪速球”に「まじすごい」とファンも驚愕している。マウンドにゆっくりと向かったマリオは、大きな手袋をしつつも、しっかりとボールの縫い目を確認。ゆったりとしたフォームから