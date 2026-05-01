4月29日にマリオが始球式を行った

日本野球機構（NPB）の12球団は、「スーパーマリオブラザース」発売40周年を記念したコラボ企画を展開。4月29日にはZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-楽天で、キャラクターのマリオが始球式に登場。まさかの“豪速球”に「まじすごい」とファンも驚愕している。

マウンドにゆっくりと向かったマリオは、大きな手袋をしつつも、しっかりとボールの縫い目を確認。ゆったりとしたフォームから投じた1球は、松川虎生捕手のミットへ一直線。アウトローへ決まった。

世界中でも愛される、かわいらしい見た目のマリオが衝撃のボールを投げると球場はどよめきに包まれた。中継の実況や解説者も「おお！」「え!?」「こんなに投げられるものですか？」「けっこう速いですよ」と驚きを隠せなかった。

「パーソル パ・リーグTV」が公式X（旧ツイッター）に公開するとファンも即反応。SNS上には「今すぐ契約しろ」「ファイヤーボールで慣れてますから」「面白すぎる」「いい球投げる」「あ、経験者だ」「めっちゃいい球投げるやん」「めちゃくちゃ笑った」「中継ぎでいいですか？」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）