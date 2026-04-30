西日本シティ銀行は、同行の職員がインターネット上に執務室内の画像などを投稿し、顧客の個人情報が漏えいしたとしてWebサイト上で謝罪した。 投稿されたのは、同行の執務室内を撮影した動画や画像で、顧客の氏名7人分が記載されたホワイトボードが映り込んでいた。氏名が確認された利用者には、個別にお詫びと説明を行なうとしている。 問題の投稿には、若年層に人気のSNS「BeReal.」（ビーリ