（台北中央社）国防部（国防省）は29日、軍歌のデジタル配信を開始したと発表した。第1弾として53曲の配信を音楽配信サービス各社でスタートさせた。デジタル時代に合わせ、若者の音楽聴取習慣に寄り添うことで、国防への理解の深化を促す狙いがある。配信が始まったのは、国軍の名曲セレクションと国防部政治作戦局が実施する文化賞「国軍文芸金像奨」で直近6年に「士気を高める歌」の部で受賞した作品。Spotify、KKBOX、Amazon、