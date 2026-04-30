西武はFA加入の石井一成を登録30日のプロ野球公示で、日本ハムは西川遥輝外野手の登録を抹消した。ここまで18試合に出場も、打率.186と低迷。5年ぶりに日本ハムに復帰したが不振に苦しんでいた。広島は中村奨成外野手を抹消。昨季、各打撃成績でキャリアハイを残し、開幕スタメンを勝ち取るも、ここまで22試合出場で打率.169。本塁打と打点は記録されておらず、出場機会も減っていたため、2軍で調整することになった。パ・リ