造形メーカー・海洋堂は2026年4月23日、プラスチックモデルレーベル／ARTPLAに太陽の塔が再登場することを発表した。2026年4月24日(金)より予約受付が開始する。発売は2026年11月を予定。■人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」これは人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」だ。日本万国博覧会EXPO’70（通称・大阪万博）のシンボルとして誕生し、今なお芝生の広場にただひとり両腕を広げそびえ立つ「神像」とも言える