トランプ「TACO」はもう終わり、今は「NACHO」だ海峡開く見込みゼロ ウォール街では今や「TACO（タコス）＝Trump Always Chickens Out（トランプはいつも尻込みする）」ではなく、「NACHO（ナチョス）＝Not A Chance Hormuz Opens（ホルムズ海峡が開く見込みはゼロ）」が使われているという。 これはホルムズ海峡封鎖によるガソリン高騰に対する国民の怒りを表している。また、トランプ氏がイランと合意できるか一部