防御率0.60はMLB1位浮上も…ついに今季初黒星【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板し、6回を投げて2失点（自責点1）の好投を見せたものの今季初黒星を喫した。またも打線の援護に恵まれずに“見殺し”となり、ファンから悲痛な声が殺到している。13連戦中の疲労を考慮されて投手専念となったこの日、苦しい場面