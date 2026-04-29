防御率0.60はMLB1位浮上も…ついに今季初黒星

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板し、6回を投げて2失点（自責点1）の好投を見せたものの今季初黒星を喫した。またも打線の援護に恵まれずに“見殺し”となり、ファンから悲痛な声が殺到している。

13連戦中の疲労を考慮されて投手専念となったこの日、苦しい場面がありながらも粘りの投球を見せた。2回に自身の悪送球も絡んで先制点を許し、5回には適時打で2点目を奪われた。それでも移籍後最多となる104球を投げ抜き、6回5安打2失点（自責1）、9奪三振という投球内容だった。

3回にはメジャー通算700奪三振の節目にも到達し、日本投手では9人目となる快挙を達成した。しかし、相手先発のジャンクに6回無失点に抑え込まれるなど打線が沈黙。8回に1点を返すのが精一杯で、大谷の好投に応えることができなかった。前回登板のジャイアンツ戦でも大谷は6イニング無失点の好投を見せたが、チームの援護はゼロだった。

防御率0.60はメジャートップに浮上するも敗戦投手に。孤軍奮闘しながらも報われないエースの姿に、ファンもショックを隠せない様子だ。「え、負け投手なの？」「ドジャース打線酷すぎ」「大谷2失点自責1で負け投手可哀想」「これじゃなおエの時と変わんねえ」「本当にいい加減にしろよなドジャース打線」「この内容で黒星はきつい」と落胆する声が寄せられていた。（Full-Count編集部）