達が7回5安打3失点（自責2）で今季2敗目■西武 3ー0 日本ハム（29日・ベルーナドーム）日本ハムの達孝太投手が29日、ベルーナドームで行われた西武戦に先発し、7回5安打3失点（自責2）で今季2敗目を喫した。4回の先制点は“不運”な二塁打から始まり、5回には味方のミスに足を引っ張られる形に……。「まあ、仕方ないですね、持っていなかったってだけです」と淡々と振り返ったが、3度も「本当にそこだけ」と繰り返した反省点が