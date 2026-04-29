達が7回5安打3失点（自責2）で今季2敗目

■西武 3ー0 日本ハム（29日・ベルーナドーム）

日本ハムの達孝太投手が29日、ベルーナドームで行われた西武戦に先発し、7回5安打3失点（自責2）で今季2敗目を喫した。4回の先制点は“不運”な二塁打から始まり、5回には味方のミスに足を引っ張られる形に……。「まあ、仕方ないですね、持っていなかったってだけです」と淡々と振り返ったが、3度も「本当にそこだけ」と繰り返した反省点があった。

相手は好投手の高橋とあって、特に1点が重くのしかかる試合だった。0-0の4回、1死からカナリオの打球は三塁ベースに当たって左翼線に転々とする二塁打となった。2死から平沢に浴びた中前適時打は決して捉えられた当たりではなかったが、先制を許した。

5回、先頭の古賀悠に四球を与えた。その後、カストロの失策などで1死二、三塁のピンチを招くと、滝澤の打球をカストロが本塁送球するもワンバウンドとなり、古賀悠の生還を許した（記録は野選）。さらに渡部に右前適時打を浴びた。

達は「先頭の四球だけですね、今日は。本当にそこだけです」と古賀悠への結果に猛省する。「ちょっと投げにくさがあるんです。本塁打も打たれていて、真っすぐもパチンと打たれて右前にパンという打球も多かったので」。かつての“残像”が影響して与えた四球が、傷口を広げた。だから試合後、「本当にそこだけですね」と繰り返したのだった。

とはいえ新庄監督も「あのエラーは達くんかわいそうでしたね」とかばったように、6三振を奪うなど球のキレもよく、6、7回は3者凡退と大崩れせず試合をつくった22歳。悲壮感はなく、一定の手応えを得た黒星だった。（町田利衣 / Rie Machida）