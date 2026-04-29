本拠地・マーリンズ戦で投手専念【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で6回9奪三振5安打2失点（自責1）で降板した。13連戦中の疲労を考慮されて投手専念。今季3勝目はならなかった。最速100.4マイル（約161.6キロ）。防御率0.60はメジャートップとなった。苦しい投球となった。初回2死からロペスの左翼線二塁打を許したが、続