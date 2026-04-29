山形市中心部を駆け抜ける2026年10月の「山形まるごとマラソン」で、大会の魅力向上に取り組むクリエイティブアンバサダーにマラソン日本記録保持者の大迫傑選手が就任しました。13回目となる「山形まるごとマラソン」は10月4日に開催されます。今回は、マラソンの日本記録保持者でオリンピックに3度出場した大迫傑選手を新たに設置したクリエイティブアンバサダーに迎えました。ポスターとロゴの監修など大会の