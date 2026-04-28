（台北中央社）11月の統一地方選挙の県市長選で、野党統一候補の擁立で合意した野党・国民党と民衆党は28日、北部・新北市長選の統一候補に、国民党の李四川（りしせん）前台北市副市長を選出した。候補者を一本化するために実施した世論調査の結果、李氏が民衆党の黄国昌（こうこくしょう）主席（党首）に勝利した。李氏は与党・民進党候補の蘇巧慧（そこうけい）立法委員（国会議員）と対決する。新北市は現在、国民党の侯友宜（