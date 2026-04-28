ドジャースはサヨナラ勝ちしたが…【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦にサヨナラ勝ちを収めた。先発した山本由伸投手は5回5安打4失点（自責3）だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はエースに“苦言”を呈する場面があった。序盤からいつものような制球力に欠き、走者を背負う場面が目立った。4回1死満塁のピンチでは遊撃キム・ヘソ