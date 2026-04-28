ドジャースはサヨナラ勝ちしたが…

【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦にサヨナラ勝ちを収めた。先発した山本由伸投手は5回5安打4失点（自責3）だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はエースに“苦言”を呈する場面があった。

序盤からいつものような制球力に欠き、走者を背負う場面が目立った。4回1死満塁のピンチでは遊撃キム・ヘソンのエラーで失点したものの、どうにか粘った。しかし5回、痛恨の一発を浴びた。2四球などで2死一、二塁のピンチを招き、ヒックスに右翼ポール際へ6号3ランを運ばれた。

4四球、4失点はともに今季ワースト。87球での降板となった。山本も悔しそうな表情を浮かべた。ロバーツ監督は山本について「今晩は（いつもと比べて）キレがなかったと思う。サンフランシスコで登板した時の乱調だった初回でさえ、要所は投げきることはできていた」と珍しく厳しい言葉をかけた。

「でも今晩は最初から、いつもの先発登板みたいにキレのある投球ではなかった」と淡々した様子。「時に起きてしまう。なので、今晩は彼にとって骨の折れるような登板だった」と振り返った。

球数的にはもう1イニング行ける可能性もあったものの、「今日は（いつもと比べて）キレがないように感じので、（無理して）続投させる必要はないと感じた」と降板理由を明かした。疲労の影響については「分からない」と言及はしなかった。（Full-Count編集部）