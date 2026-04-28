29日のマーリンズ戦で今季3勝目を目指す【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地のマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の1試合3安打をマークした。9回には適時打を放ち、チームのサヨナラ勝利に貢献した。先発登板を果たす28日（同29日）へ向け、デーブ・ロバーツ監督は「打席に立たない」と投手に専念させることを明言し