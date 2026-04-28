29日のマーリンズ戦で今季3勝目を目指す

【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地のマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の1試合3安打をマークした。9回には適時打を放ち、チームのサヨナラ勝利に貢献した。先発登板を果たす28日（同29日）へ向け、デーブ・ロバーツ監督は「打席に立たない」と投手に専念させることを明言した。

この日の試合後、大谷について問われたロバーツ監督は「彼は明日打席に立たない」と語った。大谷の投手専念出場は15日（同16日）に本拠地で行われたメッツ戦以来2度目となる。今季初の中5日登板となり、投手としてゲームに集中させる意向と思われる。

27日（同28日）の試合は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれて開催された。ロバーツ監督は「グレートだったよ。観客も5万人くらい集まっていた。チームジャパンのショウヘイ・ユニホームを着ている人が多くいたね。ショウヘイがショーをしたね」と、チームもサヨナラ勝利し、ご機嫌の様子だった。

“特別”な試合で大谷は2試合連続の1試合3安打をマークするなど、打撃での復調気配を漂わせた。28日（同29日）は投手として勝利に貢献する。（Full-Count編集部）