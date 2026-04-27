4回に栗林の高めの直球を右中間席へ運ぶ決勝の6号ソロ■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手が、26日に甲子園で行われた広島戦で決勝の6号ソロを放った。栗林良吏投手の高めの直球を右中間席へ運ぶ驚愕のアーチは、ファンを「佐藤輝明には甲子園は狭すぎたw」「左バッターが甲子園でこの弾道ってヤバすぎるやろ」と騒然とさせた。0-0の4回1死だった。1ストライクからの2球目、すさまじいパワーで振り抜いた打