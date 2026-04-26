ポッドキャスト番組に出演した米専門記者が特例ルールに言及ドジャース・大谷翔平投手の存在によって適用される“大谷ルール”を巡り、メジャーリーグ内で議論が白熱している。他球団の指揮官から特定のチームが有利になると不公平を訴える声が上がる中、米国の専門記者が「おそらくもう二度と見ることはないことをしていると、こういうことが起きる」などと持論を展開し、大きな反響を呼んでいる。事の発端は、カブスのクレイ