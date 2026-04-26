子どもの新学期が始まると増えてくる学校のプリント。気づくとダイニングテーブルの上に置きっぱなしになっていたり、「あとで見よう」と思っても書類の山に埋もれてしまう…ということはありませんか？今回は、そんな子どもの学校プリント整理のコツについて、三人の男の子をもつ整理収納アドバイザー・ESSEベストフレンズ101メンバーの和田ゆきえさんが語ります。子どもが持ち帰ったプリントはとりあえず3つに仕分けて、その場