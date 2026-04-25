ガーデン（東京都新宿区）の横浜家系ラーメンチェーン「壱角家」が、今年7月に放送開始60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズとのコラボレーション企画「ラーメンウルトラ大作戦！！」を4月28日から期間限定で実施します。【写真】初代マン＆セブンらが“巨大海苔”にデザイン！かっこいい！プレゼントグッズも一挙に見る！コラボ期間中は、限定メニュー「ウルトラーメン」（1200円、税込み）を販売するほか、コラボ限定