ホ軍のゲッツGMが躍動する村上について言及ホワイトソックスの村上宗隆内野手の躍動が止まらない。メジャー1年目ながら開幕から25試合で10本塁打を放ち、両リーグを通じてトップクラスのアーチを量産。MLB公式サイトもその打棒に注目し、球団のゼネラルマネジャー（GM）、クリス・ゲッツ氏が「我々の期待を上回っている」と手放しで絶賛していることを伝えた。MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者は23日（日本時間24日