DeNAから現ドラ加入の知野が“1号”中日の2軍は24日、ナゴヤ球場で行われた巨人とのファーム・リーグ戦で1点リードを守り切って競り勝ち、8連勝を飾った。1軍は現在6連敗中で対照的な結果となっている。この日の巨人戦では先発のマラーが5回2/3を投げ、6安打を浴びながらも6三振を奪い1失点の粘投。巨人打線には丸、若林、吉川尚、中山ら実績のある選手が並んでいたが、中日2番手の近藤から篠崎、井上、福と無失点で繋いだ。