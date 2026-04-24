Echo Dot NBA公式認定エディションAmazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。■バスケットボールファンのための特別なEcho DotEcho Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックス